Eğlence sektörünün geliri 2020'de 140 milyon doları aşacak

16.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:53

8. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX 2020, 13 Şubat'ta kapılarını açıyor. Yapılan araştırmaya göre, 2009 yılında sektör geliri 16 milyon dolarken, gelir geçen 8 yılda yüzde 700'ün üzerinde arttı. 2020 yılında ise rakamın 140 milyon doları aşması bekleniyor.