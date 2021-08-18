Eğlence, meydan savaşına döndü
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Eğlence, meydan savaşına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Efeler'de bir gencin asker eğlencesi meydan savaşına döndü.

Aydın Efeler'de bir gencin asker eğlencesi meydan savaşına döndü. Silahların kullanıldığı ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 2 kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle'de yaşandı. Mahallede yaşayan bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi. Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre, alkolün de etkisiyle davetliler birbirine girdi. Kavganın çıkış sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde önce iki grup arasında kavga çıkıyor. Ardından silahların da kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuyor.

Olayda ayağından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Eğlence, meydan savaşına döndü
Eğlence, meydan savaşına döndü
Eğlence, meydan savaşına döndü
Eğlence, meydan savaşına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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