Eğlence merkezindeki cinayetinin şüphelileri adliyeye sevkedildi

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki bir genci öldürdüğü ileri sürülen Erol A. (21) ile birlikte olay yerinden kaçtıktan sonra İznik'te yakalanarak gözaltına alınan toplam 4 kişi Orhangazi Jandarma Komutanlığındaki ilk işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevkedildi.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre eğlence merkezinde Özkan K. (20) ile Erol A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Erol A. silahla Özkan K.'yı (20) silahla yaraladı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç adam buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevkedilse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç adamı silahla yaraladığı ileri sürülen Erol A. ve olay sırasında yanında bulunan H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ile birlikte İznik'te yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Orhangazi Jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA