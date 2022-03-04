Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA, Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi bıçak ve silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.A, B.S. ile ismi öğrenilemeyen 1 yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Polis, Güncel, Haberler

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