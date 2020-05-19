Eğlence merkezinde yemek yiyenlere 31 bin 500 lira cezai işlem
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Eğlence merkezinde yemek yiyenlere 31 bin 500 lira cezai işlem

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde bir eğlence merkezinde toplanıp yemek yiyen 10 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Eğlence merkezinde yemek yiyenlere 31 bin 500 lira cezai işlem
19.05.2020 00:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:55

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde bir eğlence merkezinde toplanıp yemek yiyen 10 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki bir eğlence merkezini takibe aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerinden çıkan 10 kişi yakalandı. İçeride yemek için toplandıklarını iddia eden şahıslara '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282. Maddesine' istinaden sosyal mesafe kuralına uymamaktan 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Kapalı olması gereken eğlence merkezinde de idari işlem yapılırken şahıslara toplam 31 bin 500 lira para cezası tatbik edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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