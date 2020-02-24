Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2)
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Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2)

4 TUTUKLAMAKonya'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği...

24.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:56
Eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı hesap kavgası: 7 yaralı (2)

4 TUTUKLAMA

'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Memiş G. (40) ve Abbas A. (40) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
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