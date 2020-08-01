Eğlence merkezinde çocuklar bayram coşkusu yaşadı
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Eğlence merkezinde çocuklar bayram coşkusu yaşadı

KURBAN Bayramı bu yıl koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçerken tatil yöreleri dışında eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri de çeşitli önlemler ile hizmet veriyor.

Eğlence merkezinde çocuklar bayram coşkusu yaşadı
01.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:26
KURBAN Bayramı bu yıl koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçerken tatil yöreleri dışında eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri de çeşitli önlemler ile hizmet veriyor.

İstanbul'da bulunan eğlence merkezi Tema Park Direktörü Tankut Tonger bilet sırasından çıkışa kadar birçok önlem ile kapılarını ziyaretçilere açtıklarını ve pandemi sonrası ilk bayramı yaşadıklarını belirterek, "Sosyal mesafeli kuyruklarla faaliyetlerimize başladık. Geçtiğimiz süre zarfında da el hijyeni, sosyal mesafe ve diğer taraftan ünite kapasite kullanım oranlarını azaltarak, temassız eğlence anlayışı ile online bilete dönmemiz ile birlikte sorunsuz bir süreç geçirdik" dedi.

"BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 60 İNDİRİM"

Bayram ile birlikte bilet fiyatlarında yüzde 60 indirim yaptıklarını belirten Tonger sözlerine şöyle devam etti: "İndirim Ağustos sonuna kadar devam edecek. Çok talep gördü. Özellikle online satışlar ile aynı uçak bileti gibi QR kod ile temassız eğlence dediğimiz cep telefona gönderilen bilet ile içeri girilebiliyor. Özellikle şuna çok dikkat ediyoruz. Kapasitemizi yüzde 50 azaltmış durumdayız. Hem ünitelerimizi hem de parkın genel kapasitesini azalttık. Bu çerçevede rezervasyonlu ve belli bilet satışına izin veriyoruz. Bayram için de bir bando, mızıka takımımız ile maskot karakterlerimiz var."

"ORTADOĞU'DAN İLGİ BÜYÜK"

Geçen sene aynı dönemki ziyaretçi sayısının yüzde 60'ına yaklaşmayı başardıklarını söyleyen Tankut Tonger, "Türkiye'nin genelinde yabancı misafir oranı geriledi. Otel dolulukları yüzde 20'ler civarında ancak uçak seferlerinin başlaması ile Ortadoğulu misafirlerden çok ciddi talep geldi. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerden her geçen gün rezervasyonların arttığını görüyoruz. Uçak seferlerinin de başlaması ile Ağustos ve Eylül ayının geride bıraktığımız Temmuz ayına göre daha ileri seviyede olacağını düşünüyoruz. Tahminimiz geçen seneki misafir sayımızın yüzde 30'larına ulaşacağımız yönünde."

Çocukların ve gelen tüm misafirlerin en sevdiği üniteler hakkında da bilgi veren Tonger, "Parkımızın en çok talep gören 3 ünitesi Nefeskesen dediğimiz 3 saniyede 110 kilometre hıza yükselen trenimiz, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için Viking dediğimiz şelaleden aşağı düşüren botlar ve Nefeskesen'den korkanlar için aile roller coaster'ı dediğimiz Maceraperest en beğenilen ünitelerimiz" dedi.

"GÜVENLE EĞLENEBİLİRSİNİZ"

6 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile çalışmaya başladıklarını belirten Tankut Tonger, "Hem il hem de ilçenin Hıfzı Sıhha Müdürlüğü'nden heyetler parkımızın değişik yerlerini denetlediler. Bu denetlemelerde aldığımız izlenimler son derece olumlu. Sosyal mesafenin parkın tamamında gözetilmesi, maskenin doğru şartlarda kullanılması, girişte ateş ölçülmesi, her ünite giriş ve çıkışında dezenfektan kullanımı eklenince an itibariyle doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Ailelere burada gayet güvenli şekilde çocuklarıyla eğlenebileceklerini belirtmek istiyoruz" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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