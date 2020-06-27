Eğlence merkezi koronavirüs önlemleri ile kapılarını açıyor
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Eğlence merkezi koronavirüs önlemleri ile kapılarını açıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre ziyaretlere kapatılan İsfanbul Tema Park, aldığı salgın önlemleri ile 29 Haziran Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Eğlence merkezi koronavirüs önlemleri ile kapılarını açıyor
27.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:23
Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre ziyaretlere kapatılan İsfanbul Tema Park, aldığı salgın önlemleri ile 29 Haziran Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. Eğlence merkezi, ünitelerde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, maksimum yüzde 50 kapasite ile ziyaretçi ağırlanacağını aile bireyleri veya parka beraber gelmiş kişiler hariç ünitelerde yan yana oturtulmayacağını duyurdu. 

İsfanbul, 29 Haziran Pazartesi günü kapılarını eğlence severlere açıyor. Eğlence merkezi, misafirlerine Covid-19'a karşı aldıkları hem hijyenik hem de operasyonel tedbirlerle her gün 10.00- 18.00 saatleri arasında, açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunulacağını duyurdu. İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda da örnek teşkil edeceklerini söyledi.

"HİJYEN, SOSYAL MESAFE VE YÜZDE 50 KAPASİTE İLE GÜVENLİ EĞLENCE"

En önem verdikleri konunun, hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığı olduğunu vurgulayan Tankut Tonger, "Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlarda aldığımız önlemler sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince İsfanbul Tema Park'ta eğlenebilecekler" dedi.

Tankut Tonger, İsfanbul Tema Park olarak aldıkları önlemler ve yeni standartları hakkında şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. Tüm çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli olarak kontrol ediyor olacaklar. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte edilecek. Ünitelerin giriş ve çıkış bölümlerine koyduğumuz el dezenfektanlarını misafirlerimizin kullanımına sunacağız. Tema Park girişinde ateş ölçümü yapılırken tüm misafirlerimizin maske kullanıyor olmasını sağlayacağız.

"MAKSİMUM YÜZDE 50 KAPASİTE İLE FAALİYET GÖSTERECEĞİZ"

Tema Park'taki ünitelerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, maksimum yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösterecek. Misafirlerimiz sosyal mesafeyi korumak amacıyla ünitelerde yan yana oturamayacaklar. Ancak aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber gelmiş kişiler ünitelerde yan yana oturabilecek. Bu durumda da yine üniteler yüzde 50 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyor olacak."

"ONLINE BİLET ALMAYA TEVŞİK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

İsfanbul Tema Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşmasını engellemek amacıyla misafirlerini web sitesi üzerinden online bilet almaya teşvik etmek için gerekli çalışmaları başlattıklarını da bildiren Tonger, "Online bilet alan misafirlerimiz cep telefonlarına gönderilen QR kod ile turnikelerden geçebilecekler. Gişeden bilet almak isteyenler ise ödeme işlemlerini temassız olarak yapabilecekleri POS makinelerini kullanacaklar" dedi.

Nakit para ile işlem yapıldığında para alışverişinden sonra gişe personelinin her seferinde el dezenfektanı kullanacağını söyleyen Tankut Tonger, gişe önlerinde misafirler için de el dezenfektanları bulunduracaklarını aktardı.

AÇILIŞA ÖZEL, ONLİNE BİLETTE YÜZDE 60 KAMPANYA

Tankut Tonger, "Pandemi nedeniyle uygulanan karantina sürecinde ülkemizde yaklaşık 3 aydır evde kapalı olan özellikle çocuklu ailelerin en çok özledikleri alanların başında tema parklar, lunaparklar ve eğlence merkezleri geliyor" dedi ve ekledi: "Biz de misafirlerimizle buluşmayı çok özledik. 29 Haziran itibarıyla macera severlere hayata, eğlenceye ve adrenaline açık ol, diyoruz. İsfanbul Tema Park'ın açılış coşkusunu da 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek bir kampanya ile eğlence severlerle birlikte yaşamak istedik. Açılışa özel kampanyamız çerçevesinde online bilet alan misafirlerimiz yüzde 60 oranındaki indirimden faydalanabilecekler. Yeni normalleşme sürecinde 7'den 70'e tüm misafirlerinin sınırsız eğlence keyfini İsfanbul Tema Park ile yeniden yaşama imkanı bulacaklar"

İsfanbul Tema Park, üniteleri ile ilgili şu bilgileri verdi;

"7'den 70'e herkesin eğlenceye olan özlemini dindireceği en renkli adres olan İsfanbul Tema Park birbirinden özel eğlence üniteleriyle donatılmış, Eyüpsultan'daki 120 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunuyor. İsfanbul Tema Park'ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan "Fatih'in Rüyası", İsfanbul Tema Park'ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor. İsfanbul Tema Park, misafirlerine farklı seçeneklerde eğlence imkanının yanı sıra tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı da sunuyor. İsfanbul Tema Park'ın yıllık kartı Yes Club'a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı yakalayan eğlence tutkunları, tüm konser ve gösterilerden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor. İsfanbul Tema Park'ın kampanyaları ve eğlence avantajları hakkında en güncel bilgiler ise www.isfanbul.com adresinde yer alıyor."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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