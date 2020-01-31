Eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli tutuklandı

31.01.2020 01:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 01:58

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kadından birinin hayatını kaybetmesi, ikisinin de yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde çalışan ve iş çıkışında uğradıkları silahlı saldırı sonucunda Gürcistan uyruklu Irva K'nin hayatını kaybetmesi, Aslı A. ve Yıldız Ö'nün de yaralanmasıyla ilgili polis ekipleri, olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla Gazi K. ve Atakan B'yi, Sivas'ın Gemerek ilçesindeki evlerinde yakaladı.

Sarıoğlan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Gazi K. ve Atakan B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA