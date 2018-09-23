Eğlence Mekanlarında Uygulama Yapan Polis Silah Ele Geçirdi
Samsun’da eğlence yerlerinde uygulama yapan polis silah ele geçirip kanunsuz çalışanları da tespit etti.
Samsun'da eğlence yerlerinde uygulama yapan polis silah ele geçirip kanunsuz çalışanları da tespit etti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eğlence yerlerinde asayiş uygulaması yaptı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçerken, 16 şahsa ise kanunsuz çalışmak ve sigara içilen iş yerlerine yasal işlem yapıldı. - SAMSUN
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