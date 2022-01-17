Son dakika haberi | İzmir polisinden sahte içki imalatçılarına operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir polisinden sahte içki imalatçılarına operasyon Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi İzmir'de merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilerek eğlence mekanlarında satışa sunulacağı öğrenilen sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler, polis ekipleri...

İZMİR (İHA) - İzmir polisinden sahte içki imalatçılarına operasyon

Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi

İZMİR - İzmir'de merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilerek eğlence mekanlarında satışa sunulacağı öğrenilen sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bulunan bir imalathanede merdiven altı tabir edilen yöntemle üretilen ve eğlence mekanlarında satışa sunulacağı öğrenilen sahte içkilerin bulunduğuna yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, imalathane ile 2 araç, 1 depo ve 4 ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, insan sağlığına çok ciddi zararları olan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve eğlence mekanlarında satışa sunulan sahte alkol ve alkollü içecekler ele geçirilirken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler şok etti

Ekipler tarafından yapılan aramalarda, 4 bin 466 boş şişe, 2 bin 845 fotokopi TAPDK bandrolü, 412 şişe satışa hazır sahte içki (rakı, votka ve viski), 80 litre sahte açık içki, 3 bin 100 adet etiket, 450 adet şişe kapağı, 1 litre anason, 500 cl viski aroması, 400 cl gliserin, 440 adet jelatin kapak kapişonu, 10 litre etil alkol, 1 adet alkol metre, 2 adet huni ve 2 adet 60 litrelik plastik tank ele geçirildi.

Silah ve uyuşturucu madde de yakalandı

Öte yandan yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet silaha ait şarjör, 2 adet 9 mm fişek ile 170,2 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 2.64 gram esrar maddesi, 2 adet yeşil reçeteli hap, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö., A.A. ve M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.