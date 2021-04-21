Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza
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Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye 107 bin 260 TL para cezası kesildi.

Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye 107 bin 260 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince Çorlu ilçesinde 12 iş yeri denetlendi. Denetimlerde açık olan 2 eğlence mekanında bulunan 31 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununu kapsamında 107 bin 260 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerinde çalışan şahısların kimlik bildirimlerinin ve canlı müzik ruhsatlarının olmadığı anlaşılarak tutanak tutularak idari süreç başlatıldı.

Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza
Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza
Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza
Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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