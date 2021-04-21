Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza

Eğlence mekanlarına 'korona' operasyonu: 31 kişiye 107 bin lira ceza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye 107 bin 260 TL para cezası kesildi.