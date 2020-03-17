Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları ne kadar süre kapalı kalacak? Eğlence mekanlarında bulunma yasağı ne zaman bitiyor? Coronavirüs Koronavirüs küresel boyuta ulaştı ve tüm insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle kalabalık alanlar herkes için büyük bir tehlike arz etmekte. Peki eğlence mekanların yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüs sebebiyle başta eğlence mekanları olmak üzere kalabalık alanlarda bulunmak büyük bir risk faktörüdür. Bu nedenle İç İşleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile eğlence mekanlarının 16 Mart itibarı ile geçici olarak faaliyete durdurma kararı aldı. Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri ne zaman tekrardan faaliyete açılacak?

EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların aldığı karar neticesinde koronavirüsün yayılımını hızlandıracak sosyal ortamlar ve mekanlar geçici süreliğine kapanıyor. Sosyal hayatımızın bir parçası olan eğlence mekanlarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Koronavirüsün Türkiye'de ne kadar süre ve ne boyutta barınacağı öngörülemediği için İçişleri Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığından eğlence mekanlarının açılış tarihine yönelik bir açıklama gelmedi.

İçişleri Bakanlığının ilgili duyurusu:

''Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, bar, gece kulübü, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacak.''