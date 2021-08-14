Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; o anlar kamerada
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Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; o anlar kamerada

Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde gittiği eğlence mekanında kız arkadaşının garson olarak çalıştığını görüp götürmek isteyince dışarı çıkarılan Muhammet M. (36), arkadaşlarıyla birlikte işletmeyi basıp, pompalı tüfeklerle 3 kişiyi yaraladı.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde gittiği eğlence mekanında kız arkadaşının garson olarak çalıştığını görüp götürmek isteyince dışarı çıkarılan Muhammet M. (36), arkadaşlarıyla birlikte işletmeyi basıp, pompalı tüfeklerle 3 kişiyi yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Muhammet M. ile 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bekilli ilçesinde pazartesi günü bir eğlence mekanına giden Muhammet M., burada kız arkadaşı Rümeysa Ö.'yü (21) garsonluk yaparken gördü. Kız arkadaşını götürmek isteyen Muhammet M. ile gazino sahibi arasında tartışma çıktı. Mekandan çıkarılan Muhammet M., bir süre sonra bir grup arkadaşıyla geri döndü. Grup, pompalı tüfeklerle iş yeri sahibi ve 2 çalışanını yaraladı. Çevreye de rastgele ateş açan grubun yaşattığı korku dolu anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Müşterilerin hedef olmamak için masa altlarına saklanmaya çalıştığı görüldü.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT, Bekilli Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonda şüphelilerden Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. (24), Zeki G. (28), Kemal D. (21) ve Rümeysa Ö.'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kemal D. ve Rümeysa Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı. Olayla ilgili Muhammet M. ile Zeyni K.'nin de arandığı belirtildi.


Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; o anlar kamerada
Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; o anlar kamerada
Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; o anlar kamerada
Eğlence mekanını basıp silahla 3 kişiyi yaraladılar; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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