Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti Antalya'nın Serik ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmada iş yeri sahibi silahla 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmada iş yeri sahibi silahla 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Belkıs Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, mekana gelen İ.K. ile iş yeri sahibi Ali Tülücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.K, yanında bulunan silahla Tülücü'ye ateş etti. Çalışanları tarafından hastaneye götürülen Tülücü yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise İ.K'yı gözaltına alarak, bölgede inceleme yaptı.

İ.K'nın cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA