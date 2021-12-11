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Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü

Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

BURSA'da, eğlence mekanında tartıştığı Erol A. (21) tarafından tabancayla vurulan Özkan Belikırıkoğlu (20), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, eğlence mekanında tartıştığı Erol A. (21) tarafından tabancayla vurulan Özkan Belikırıkoğlu (20), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Orhangazi- İznik yolundaki eğlence mekanında meydana geldi. Özkan Belikırıkoğlu ile Erol A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Erol A., belindeki tabancayı çıkararak, Belikırıkoğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Belikırıkoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Erol A. ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belikırıkoğlu, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan Belikırıkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, Erol A.'yı İznik'te yakalayarak, gözaltına aldı.


Eğlence mekanında tabancayla vurularak öldürüldü

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Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Son Dakika Haberleri

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