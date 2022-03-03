Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haberler

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Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı Yine aynı cadde yine alkollü mekanda kavga SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yine aynı cadde yine alkollü mekanda kavga

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde alkollü bir eğlence mekanının içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada B.A., B.S. ve ismi belirlenemeyen bir kişi silah ve bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan farklı alkollü eğlence mekanlarında çıkan silahlı ve bıçaklı olaylarda birçok kişinin yaralanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eğlence mekanında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - 3. Sayfa

Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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