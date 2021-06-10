Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar
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Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde gece saatlerinde bir eğlence mekanında bulunan 27 kişiye işlem yapıldı Konya'da gece saatlerinde faaliyetine devam ettiği belirlenen bir eğlence mekanında korona...

Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde gece saatlerinde bir eğlence mekanında bulunan 27 kişiye işlem yapıldı

KONYA - Konya'da gece saatlerinde faaliyetine devam ettiği belirlenen bir eğlence mekanında korona virüs tedbirleri kapsamında polisin yaptığı denetimlerde içeride bulunan, sahnenin altına ve tuvalete saklanan toplam 27 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanının faaliyette olduğunun fark edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından iş yeri önünde bir müddet beklendi. İş yerine girenlerin olduğu görülmesi üzerine Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Meram Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanında denetim yapıldı. İş yerinde yapılan kontrolde, müşterilerin masada oturduğu ve pandemi kurallarına riayet edilmediğinin görülmesi üzerine 27 kişiye 'sokağa çıkma' ve 'sosyal mesafeyi ihlal'den işlem uygulandı. İş yeri sahibi H.İ.S. hakkında ise işlem başlatılarak iş yeri mühürlendi.

Öte yandan, eğlence mekanına yapılan baskında içeride bulunanlardan bazılarının sahne olarak kullanılan platformun altına ve tuvalete girerek saklanması ise dikkat çekti.

Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Yılmaz

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