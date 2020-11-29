Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi

Kadıköy'de bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye toplam 324 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Kadıköy'de bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye toplam 324 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 28 Kasım 01.00 sıralarında Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi Şefikbey Sokak'ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanını denetledi.

Eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 324 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Ses ve gaz fişeği atabilen silah bulunduran 1 kişi ise işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış