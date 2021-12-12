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Eğlence mekanında izini olmadan çalışan kadın sınır dışı edilecek

Eğlence mekanında izini olmadan çalışan kadın sınır dışı edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri eğlence mekanına yaptığı denetimde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bir kadını sınır dışı edilmek üzere gözaltına alırken, bir kadında da uyuşturucu özeliği bulunan hap ele geçirdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri eğlence mekanına yaptığı denetimde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bir kadını sınır dışı edilmek üzere gözaltına alırken, bir kadında da uyuşturucu özeliği bulunan hap ele geçirdi.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede faaliyet gösteren eğlence mekanlarında yaptıkları denetimleri aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde M. Aliyeva isimli kadının çalışma izni olmadığını ve mekanda çalışan Y.G. isimli kadının üzerinde satışı reçeteye bağlı üç adet uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından M. Aliyeva gözaltına alınarak sorgulanmak sınır dışı edilmek üzere götürüldü. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan Y.G.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

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