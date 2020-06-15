Eğlence mekanına 'korona virüs' baskını
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Eğlence mekanına 'korona virüs' baskını

İstanbul'da yeni tip korona virüs salgınına rağmen ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi.

Eğlence mekanına 'korona virüs' baskını
15.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:47

İstanbul'da yeni tip korona virüs salgınına rağmen ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. İşletme sahibi ve çalışanlar izinsiz alkollü mekan işlettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak idari para cezasına çarptırıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 5.Sokak'ta bulunan bir mekanın geceleri pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, adrese düzenlediği baskında mekanda bulunanlara sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygularken, mekan sahibi H.K ve iki yabancı uyruklu kadın çalışanı salgın döneminde ruhsatsız eğlence mekanı işlettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis ekipleri pavyonda bulunan alkollere el koyarken Bahçelievler Zabıta Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanını mühürledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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