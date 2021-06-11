Eğlence mekanına korona operasyonu: 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza
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Eğlence mekanına korona operasyonu: 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza

Eğlence mekanına korona operasyonu: 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eğlence mekanında yapılan denetimde kısıtlama saatlerinde bir işyerinde bulunan 16 şahsa 55 bin 360 TL ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eğlence mekanında yapılan denetimde kısıtlama saatlerinde bir işyerinde bulunan 16 şahsa 55 bin 360 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Malkara ilçesinde Covid-19 ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Denetiminde bir işyerinin faaliyet gösterdiği belirlendi. İşyerinde yapılan kontrollerde içeride bulunan 16 kişiye 55 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

İşyerinde çalışan 3 şahsın kimlik bildirimlerinin bulunmadığı, işletmenin canlı müzik ruhsatının olmadığı anlaşılarak gerekli tutanak tutuldu. Daha sonra mühürleme işlemleri için zabıta ekiplerine haber verildi. - TEKİRDAĞ

Eğlence mekanına korona operasyonu: 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza
Eğlence mekanına korona operasyonu: 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza
Eğlence mekanına korona operasyonu: 16 kişiye 55 bin 360 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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