Eğlence mekanına 2 ayda 20'inci baskın; 26 kişiye 104 bin lira ceza

DİYARBAKIR'da, bir eğlence mekanını, 2 ay içinde 20'nci kez basan polis ekipleri 26 kişiye koronavirüs tedbirleri ihlalinden 104 bin TL para cezası kesti.