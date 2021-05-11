EĞLENCE MEKANI VE KIRAATHANEDE YAKALANANLARA 174 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
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EĞLENCE MEKANI VE KIRAATHANEDE YAKALANANLARA 174 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı olması gereken ancak müşteri alan bir eğlence mekanı ile bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskınlarda müzik eşliğinde eğlenen ve kumar oynayan 44 kişiye 174 bin 720 lira para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı olması gereken ancak müşteri alan bir eğlence mekanı ile bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskınlarda müzik eşliğinde eğlenen ve kumar oynayan 44 kişiye 174 bin 720 lira para cezası uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tam kapanmada, ilçedeki bir müzikli eğlence merkezi ile kıraathanede müşteri bulunduğu ihbarı aldı. İki işyerine de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, eğlence mekanında bulunanların müzik eşliğinde alkol alan, diğer kıraathanede de kumar oynayanları yakaladı.

Her iki işyerinde yakalanan 44 kişiye toplam 174 bin 720 lira para cezası uygulandı. Her iki işyeri hakkında da işlem başlatıldı.

EĞLENCE MEKANI VE KIRAATHANEDE YAKALANANLARA 174 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
EĞLENCE MEKANI VE KIRAATHANEDE YAKALANANLARA 174 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
EĞLENCE MEKANI VE KIRAATHANEDE YAKALANANLARA 174 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
EĞLENCE MEKANI VE KIRAATHANEDE YAKALANANLARA 174 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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