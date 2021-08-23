Eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
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Eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı.

Beylikdüzü'nde eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gelen şahıslar çıkışta nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü birbirlerine saldırdı. Olaya mekan güvenliklerinin girmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
Eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
Eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
Eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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