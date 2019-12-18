Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (3)
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Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (3)

TUTUKLANDIIsparta'da, eğlence mekanının önünde tartıştığı kişilere tabancayla ateş ederek, 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan üniversite öğrencisi Eray Eryıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:56
Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (3)

TUTUKLANDI

Isparta'da, eğlence mekanının önünde tartıştığı kişilere tabancayla ateş ederek, 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan üniversite öğrencisi Eray Eryıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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