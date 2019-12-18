Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (3)
TUTUKLANDIIsparta'da, eğlence mekanının önünde tartıştığı kişilere tabancayla ateş ederek, 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan üniversite öğrencisi Eray Eryıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
18.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:56
TUTUKLANDI
Isparta'da, eğlence mekanının önünde tartıştığı kişilere tabancayla ateş ederek, 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan üniversite öğrencisi Eray Eryıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA