Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2)
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Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2)

OLAY ANI KAMERADAIsparta'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

18.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:38
Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2)

OLAY ANI KAMERADA

'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, eğlence merkezinin önünde bekleyen kalabalık bir gruba yaklaşan E.E.'yi gruptakilerden birinin iteklediği yer aldı. Dengesi bozulan E.E.'nin tabancayı belinden çıkararak tartıştığı kişilere doğru ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Olay sonrası polis tarafından yakalanan E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
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