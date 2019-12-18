Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga, 1'i ağır 4 yaralı
Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralıAli ÇEVİKBAŞ / ISPARTA,(DHA) - ISPARTA'da bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada üniversite öğrencisi E.E., tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı.
18.12.2019 05:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 05:05
Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,(DHA) - ISPARTA'da bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada üniversite öğrencisi E.E., tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, E. E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: DHA