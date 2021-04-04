Eğlence mekanı baskınında 2 kişi tezgah dolabından ve koltuk kasasından çıktı
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Eğlence mekanı baskınında 2 kişi tezgah dolabından ve koltuk kasasından çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eğlence mekanı baskınında 2 kişi tezgah dolabından ve koltuk kasasından çıktı

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyette olan 5 eğlence mekanına ve kumar oynanan 1 iş yerine baskın düzenledi.

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyette olan 5 eğlence mekanına ve kumar oynanan 1 iş yerine baskın düzenledi. Eğlence mekanında yapılan aramada, 2 kişi tezgah dolabında ve koltuk kasasına gizlenmiş halde bulundu. 203 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeyi ihlalden, 15 kişiye de kimlik bildiriminde bulunmamaktan cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerinde kumar oynandığını tespit edildi. İş yerinde yapılan denetimde, 1 tombala makinası, 1 kamera, televizyon kart ve pullar ele geçirildi. İş yerinde bulunan 27 kişiye sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafeyi ihlalden adli işlem başlatıldı. Kumar oynanan iş yeri ise mühürlendi.

Tezgah dolabından ve koltuk kasasına gizlenmişler

Öte yandan, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyette oldukları belirlenen 5 eğlence mekanına baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan denetimler sırasında, 1 kişinin mutfak tezgahına 1 kişinin de koltuk kasasına gizlendiği ortaya çıktı. Eğlence mekanlarında bulunan 176 şahsa sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeyi ihlalden, 15 şahsa kimlik bildirimde bulunmaktan cezai işlem uygulandı. 3 iş yerine tütün tüketimine izin vermekten de gerekli tutanak tutuldu. İş yeri sorumluları hakkında gerekli adli işlemler yapılarak, iş yerleri faaliyetten men edildi. - KONYA

Eğlence mekanı baskınında 2 kişi tezgah dolabından ve koltuk kasasından çıktı
Eğlence mekanı baskınında 2 kişi tezgah dolabından ve koltuk kasasından çıktı
Eğlence mekanı baskınında 2 kişi tezgah dolabından ve koltuk kasasından çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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