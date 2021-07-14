"Eğlence Mahallemde" Etkinliği Çocuklara Nefes Aldırdı
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"Eğlence Mahallemde" Etkinliği Çocuklara Nefes Aldırdı

'Eğlence Mahallemde' Etkinliği Çocuklara Nefes Aldırdı
Habermetre - Haberler | Toplum

"Eğlence Mahallemde" Etkinliği Çocuklara Nefes AldırdıÇankırı Belediyesi'nin çocuklar için hazırlayıp mahallelere taşıdığı "Eğlence Mahallemde" etkinliği, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı.

"Eğlence Mahallemde" Etkinliği Çocuklara Nefes Aldırdı

Çankırı Belediyesi'nin çocuklar için hazırlayıp mahallelere taşıdığı "Eğlence Mahallemde" etkinliği, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Çankırı Belediyesi'nin tatil programı kapsamında başlattığı etkinliğin yeni durağı ise Tuzlu Bağları TOKİ mevkii oldu.

Yaz dönemi faaliyetlerine başlayan Belediye Çocuk Meclisi, tatilini Çankırı'da geçiren çocuklar için "Eğlence Mahallemde" ekinliğinin startını verdi. Tuzlu Bağları TOKİ mevkiinden başlayan etkinliklere, bölgede yaşayan çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in üçüncü pazar alanı olarak yaptığı TOKİ pazaryeri, çocukların eğlencesine ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çocuk oyunları, palyaçolar eşliğinde eğlenceler, yüz boyama, pamuk şeker ikramı ve rengarenk balonlar, pandemi sürecini evlerinde geçirmek zorunda kalan çocukları mutlu etti. Çocukların eğlencesine, aileleri de eşlik etti.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-07-14 Son eklenen 10 haber: Tellere Takılan Yavru Leylek Kurtarıldı Çankırı Belediyesi Tarihinde Bir İlk Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde İki Sporcumuz Madalya KazandıÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Ayın Personelleri Ödüllendirildi Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı YaptıBelediye Araç Filosuna Dört İş Makinesi EklendiDevlet Bahçeli Parkı Çocuk Cıvıltıları ile Doldu Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri TamamlandıZabıta Müdürlüğünden Pazar Esnafı ile İstişare Toplantısı

Kaynak: Habermetre

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