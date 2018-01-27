Brezilya'da Eğlence Kulübüne Silahlı Saldırı: 18 Kişi Hayatını Kaybetti
Brezilya'nın Fortaleza kentinde bir eğlence kulübüne sabah erken saatlerde silahlı kişilerce açılan ateş sonucu 18 kişi öldü.
Brezilya'nın Fortaleza kentinde sabah saatlerinde bir eğlence kulübünde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. Bir çok yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLARDA VAR
Ölenler arasında 2 çocuğun da olduğunun kaydedildiği haberde, aralarında 12 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu birçok yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
SALDIRIYI UYUŞTURUCU ÇETESİ DÜZENLEDİ
Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganların uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bir suç çetesinden olabileceği bildirildi.
Globo televizyonuna göre, Ceara eyaleti güvenlik sekreteri Andre Costa, basına yaptığı açıklamada, Forro do Gago kulübünde meydana gelen saldırıda ölenlerin sayısını doğruladı.