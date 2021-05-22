Eğlence kanlı bitti, 1 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğlence kanlı bitti, 1 kişi öldü

Eğlence kanlı bitti, 1 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de eğlenmek için bir araya gelen 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Eskişehir'de eğlenmek için bir araya gelen 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova'da 4 şahıs eğlenmek için bir araya geldi. Eğlenen şahıslar arasında bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Zeki Asya (52) bıçaklanarak öldürüldü. Yaşanan kavga seslerinin ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis geldi. Olay yerine gelen ekipler Asya'nın öldüğünü belirlerken sonrasında ise evde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı. Asya'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Beni öldürecek' diyerek eski eşi için koruma isteyen kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
"Beni öldürecek" diyerek eski eşi için koruma isteyen kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
Fotoğrafıyla Türkiye'nin gündemine oturdu! Beril bebeğin annesi olay anını anlattı: Sıcak suyu üzerine çekti
Fotoğrafıyla Türkiye'nin gündemine oturdu! Beril bebeğin annesi olay anını anlattı: Sıcak suyu üzerine çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğlence kanlı bitti, 1 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 16:48:15. #1.11#

title