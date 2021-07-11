Eğlence için yolu kapatıp lastik yaktılar
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Eğlence için yolu kapatıp lastik yaktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eğlence için yolu kapatıp lastik yaktılar Lastik yakıp, dans ettiler Beylikdüzü'nde eğlence adına bir grup, sahil yolunu kapattı.

Eğlence için yolu kapatıp lastik yaktılar

Lastik yakıp, dans ettiler

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde eğlence adına bir grup, sahil yolunu kapattı. Şahıslar, dakikalarca dans edip, araç lastiği yaktılar. Şahısların umursamaz tavırları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar sahil yolunda meydana geldi. Bir grubun sahile gelmesiyle başlayan umursamaz eğlence, grubun yolu kapatmasıyla devam etti. Araçlardan açılan şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden eğlendiler. Yol ortasında lastik yakmaları ise korku dolu anlar yaşattı. Bir süre daha devam eden vurdumduymaz eğlence şahısların olay yerinden uzaklaşmasıyla son bulurken, yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eğlence için yolu kapatıp lastik yaktılar
Eğlence için yolu kapatıp lastik yaktılar
Eğlence için yolu kapatıp lastik yaktılar
Eğlence için yolu kapatıp lastik yaktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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