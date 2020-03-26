Eğitmenlerden gönüllü maske üretimi Samsun'da kültür merkezlerinde görev yapan eğitmenler tarafından gönüllü olarak maske üretimine başlandı.

Samsun'da kültür merkezlerinde görev yapan eğitmenler tarafından gönüllü olarak maske üretimine başlandı.

İlkadım Belediyesi Kültür Merkezlerinde görev yapan eğitmenler korona virüs ile özverili bir mücadele yürüten kamu çalışanları için ücretsiz maske üretiyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından başlatılan projede gönüllü olarak yer alan eğitmenler üçer kişilik gruplar halinde 5 ayrı atölyede maske üretimine başladılar. 4 günlük süreçte 5 binden fazla maske üretildi. Üretilen maskeler belediye çalışanlarının yanı sıra korona virüs salgını mücadelesinde görev yapan kamu çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.

"Bizlerin sağlığı için mücadele eden kamu görevlilerine ne yapsak az"

Korona virüsüne karşı verilen mücadelenin önemine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın mecburi durumlar dışarısında evde kalmaları bu mücadelede büyük önem taşıyor. Halkımızın evden çıkmaması için gereken ne varsa yapmak da bizlerin görevi. Bu görevi yerine getirirken canla başla çalışan belediye personelim ve diğer kamu görevlilerimiz için böyle bir çalışmanın doğru olacağını düşündük. Bu çalışmada belediyemiz kültür merkezlerinde görev yapan eğitmenlerimiz de gönüllü olarak yer aldılar ve kendi imkanlarımız doğrultusunda başarılı bir üretim süreci başlatarak maske üretmeye başladık. Kısa zamanda ürettiğimiz maskeleri de kamu çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu anlamlı çalışmada gönüllü olarak yer alan eğitmenlerimize ve bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarını riske atmaktan çekinmeyen kamu çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA