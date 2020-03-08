Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması
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Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Güncel

Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimli köpek 'Rüzgar'ın eğiticisinin Kadınlar Günü'nü kutladığı videoyu paylaştı.

08.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:44
Eğitimli köpek 'Rüzgar'dan en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimli köpek 'Rüzgar'ın eğiticisinin Kadınlar Günü'nü kutladığı videoyu paylaştı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na ait resmi sosyal paylaşım sayfasından JAKEM Komutanlığı'na eğitilen 'Rüzgar' isimli köpeğin eğiticisine çiçekçiden aldığı bir buket çiçeği vererek kutlamasına ait video paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Rüzgar ektik, sevgi biçiyoruz. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığımızın vefakar köpeği Rüzgar eğiticisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı ve ona küçük bir sürpriz hazırladı" sözleri paylaşıldı.


Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken, binlerce beğeni kazandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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