Eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Kilis'te, 2019 yılı internet toplu kullanım sağlayıcılarına yönelik eğitim tamamlanarak katılımcıları sertifikaları verildi.

8 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar hakkındaki Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Bendinde "İzin belgesi sahibi veya müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir." hükmü gereğince 4 gün süreyle Kilis Valiliği Mercidabık Toplantı salonunda eğitim gerçekleştirildi. Eğitim sonunda Bilgi İşlem Şube Müdürü Mehmet Hakan tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA