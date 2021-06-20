Eğitimlerini tamamlayan polis adayları mezun oldu
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Eğitimlerini tamamlayan polis adayları mezun oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta 8 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni yapıldı.

Sivas'ta 8 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni yapıldı.

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezinde 254 polis adayı mezuniyet heyecanı yaşadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, POMEM'de gerçekleştirilen 26. dönem mezuniyet töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, 8 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarını tebrik ederek, görev yerlerinde başarı diledi.

POMEM Müdürü Kadir Yırtar ise zorlu bir eğitimden geçerek mezun olan polis adaylarını kutladı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Semih Arınk, yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı, polis adayları yemin etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve davetliler katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan polis adayları mezun oldu
Eğitimlerini tamamlayan polis adayları mezun oldu
Eğitimlerini tamamlayan polis adayları mezun oldu
Eğitimlerini tamamlayan polis adayları mezun oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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