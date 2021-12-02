Eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyesi kadınlara sertifikaları verildi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Şehir Gönüllüleri Vakfının öncülüğünde, Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile kooperatif üyesi kadınlara yönelik düzenlenen e- Ticaret Eğitimi katılımcılarına sertifikalarını verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'nin e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi, işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması, yerel işletmelerin dijital dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile kooperatif üyesi kadın girişimcilere yönelik e-ticaret Eğitimi düzenlendi.

Destek kapsamında verilen e-ticaret eğitimi ile Edirne genelindeki kadın kooperatifi üyelerinin el emeği, göz nuru ürünlerini çeşitli çevrimiçi platformlarda veya kendi kuracakları web sitelerinde tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtıp satışını yapma fırsatını yakalamalarını sağlandı.

Vakıftaki törenle sertifikaları eğitimi tamamlayan kadınlara verildi.

Vali Canalp, programda yaptığı konuşmada, Edirne'de kadınların ülke ve aile ekonomisine üreterek katkı vermelerini sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçirildiğini ifade ederek "Bu kapsamda kadın kooperatiflerimizin kurulumunu gerçekleştirdik. Girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen bu eğitime ilk planlamamızda 28 kadın girişimci katılacaktı ancak uygulama aşamasında yoğun talep üzerine 50 kadın girişimciye söz konusu eğitim verildi. Kadınlarımızın projelerimize yoğun ilgisi ve katkısı bizleri oldukça mutlu etti. Bu projeye katkı veren herkese ve finansman desteği sağlayan Trakya Kalkınma Ajansına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından eğitime katılanlara sertifikaları Canalp ve eşi Ayten Canalp tarafından verildi.

AA / Ömer Çakıcı - Son Dakika Haberleri

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