Eğitimlerine Destek Oldukları Yetimlere Işık Saçıyorlar - Eskişehir

EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de bir grup gönüllü üniversite öğrencisi genç kız, pazar günleri bir araya gelerek İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında maddi durumu yetersiz yetim çocukların eğitimine destek veriyor.

Derneğin tarihi Odunpazarı bölgesindeki binasında dönüşümlü olarak buluşan yaklaşık 30 gönüllü üniversite öğrencisi, yetimevine gelen 200'den fazla çocuğun okullarında aldıkları eğitimlere ek olarak geleceğe daha iyi hazırlanmaları, çalışkan bireyler olmaları için çaba gösteriyor.

Derneğin Yetim Birimi Sorumlusu Zuhal Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Odunpazarı bölgesindeki bir kamu kurumunca tahsis edilen evde yetim çocukların ilk önce gönüllerine dokunduklarını söyledi.

Bir çocuğun kalbine dokunmanın en güzel mutluluk olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Eskişehir Osmangazi ve Anadolu Üniversitesinde eğitim gören gönüllü üniversite öğrencilerimiz her hafta sonu pazar günleri değerler eğitimi programının yanı sıra derslerle ilgili eğitimleri konusunda yetim çocuklara yardımcı oluyorlar. El becerilerinin gelişmesi için atölye çalışmaları da yapıyoruz. El sanatları konusunda eğitimlerini veriyoruz. Şu anda 215 kayıtlı öğrencimiz var. Bunların arasında Suriye, Irak ve Türkiye'den öğrencilerimiz var. Binamızda çocuklarımızın geleceği, sevgi içinde yarınlara hazırlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buraya gelen öğrencilerimizin birçok ihtiyacı da hayırsever vatandaşlarımız ve dernek üyelerimiz tarafından karşılanıyor."

"Gönüllü arkadaşlarımız çocuklarımızın eğitimiyle birebir ilgileniyor"

Özcan, yetimevine gelen çocukların gönüllerine dokunduklarını belirterek, "Onlarla eğleniyor yeri geldiği zaman üzülüyoruz. Hayatlarında iyi anılar bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yalnız olmadıklarını her zaman ifade ediyoruz. Yetimevimize gelip eğitim alan çocukların okullarındaki başarı oranında büyük bir yükseliş olması bizi mutlu ediyor. Bu çocuklarımız özel ders alamadıkları ya da dershanelere gidemedikleri için eğitimlerinin bir kısmını burada alıyorlar. Üniversite öğrencisi gönüllü arkadaşlarımız çocuklarımızın eğitimi ile birebir ilgileniyor." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tuğçe Nur Kılcı da yaklaşık 2 yıldır İHH'nin etütlerine katıldığını belirterek, çocuklara vakit geçirmenin, yardımcı olabilmenin mutluluk verdiğini söyledi.

"Evime mutlu, huzurlu ve gururlu bir şekilde gidiyorum"

Burada eğitim gören çocukların kardeşi gibi olduğunu ifade eden Kılcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşim için ne düşünüyorsam onlar için de aynısını düşünüyorum. Acaba ödevini yaptı mı, sınavına iyi hazırlandı mı, başarılı olacak mı? Ertesi hafta öğrenci ile görüştüğümde geri dönüş alıyorum. Sınavının nasıl geçtiğini soruyorum. Onlar ailem gibi oldular. Evime mutlu, huzurlu ve gururlu bir şekilde gidiyorum. İçimde büyük bir huzur oluyor. Güzel bir iş yaptığım için. Görevimi yerine getirdiğime inanıyorum. Aslında biz burada ne yapsak onların hayatındaki eksikliği gideremiyoruz. Ancak onların bir ablası olarak yanlarında bulunmak istiyoruz. Bazen gelip bizlere dertlerini anlatıyorlar."

"Gönüllü eğitmenlerimizin sayesinde başarım yükseldi"

Dernekte eğitim alan 11 yaşındaki Kardelen Kabak, yetimevinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, burasının kendisine önemli değerler kattığını dile getirdi.

Eğitim hayatındaki başarısının bir bölümünü buraya gelen gönüllü öğrencilere borçlu olduğunu anlatan Kardelen, "Hayatımda çok şey değişti. Babam hayatını kaybedince derslerimde düşüş yaşadım. İHH'nin yetimevine gelince gönüllü eğitmenlerimizin sayesinde başarım yükseldi. Burası bana mutluluk veriyor. İlk geldiğim günden itibaren tüm gönüllüler bizlere ilgi gösteriyor." diye konuştu.