Eğitimler sergiye dönüştü
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Eğitimler sergiye dönüştü

23.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:04
Eğitimler sergiye dönüştü

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimleri son buldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimleri son buldu. Öğrencilerin yeteneklerini kullanmaları ve üretim yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimleri tamamlayan öğrencilerin projeleri ile oluşturulan dijital sergi erişime açıldı.

Öğrencilerin başarılı olacakları alanları belirlemesine ve kariyer planı oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' eğitimleri sergiye dönüştü. Yürütücülüğü Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan tarafından yapılan 'Grafik Tasarımda Yeni Trendler' başlıklı eğitimde öğrencilerin tasarladıkları monogram çalışmalar dijital ortamda sergilenmeye başlandı. Dijital sergi, Artsteps: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanal Galerisi platformu üzerinden erişime açıldı.

"PANDEMİ SÜRECİ HIZLANDIRDI"

Özellikle sanat ve tasarım alanlarında dijitalleşme süreçlerinin pandemi nedeni ile oldukça hızlandığına vurgu yapan Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, Z kuşağının bu ivmeye hızlıca ayak uydurduğunu ve alansal becerilerini dijital platformlarda da sorunsuzca sergileyebildiklerini söyledi. Dijital sergiye üniversitenin web adresi üzerinden erişilebiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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