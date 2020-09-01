HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Eğitimini tamamlayanlara sertifika

Kilis'te, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Sürü Yönetimi Elemanı" eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Eğitimini tamamlayanlara sertifika
01.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:33

Kilis'te, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Sürü Yönetimi Elemanı" eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2018 yılında yapılan protokol çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından düzenlenen 104 saatlik "Sürü Yönetimi Elemanı" eğitim programında başarılı olan kursiyerlere, sertifikaları Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu tarafından verildi.

Sertifika töreninde konuşan İl Müdürü Kökçüoğlu, "Kursiyerlere çalışma hayatında başarılar dileyerek, Sürü Yönetimi Elemanı eğitimi alan yetiştiricilerimizin istihdam desteklemesine başvurarak yararlanmaları tavsiyesinde bulundu. İl Müdürlüğü olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Bakanlığımız tarafından yayımlanan hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği kapsamında, Sürü Yönetim Elemanı eğitimini başarı ile tamamlayıp aldığı sertifika ile Çoban İstihdam desteğine başvuru yapan yetiştiricilerimize her yıl Bakanlığımızca belirlenen tutarda destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu tutar 2019 yılı için 5 bin TL olarak belirlenmiştir" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sibel Can Muhterem Nur Pınar Tartan Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kız Eylül Adana Çocuk
Şu an buradasınız: Eğitimini tamamlayanlara sertifika - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:35:09. #1.14#
title