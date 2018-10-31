Eğitimini Tamamlayanlar Belgelerini Aldı

Kilis İl Özel İdaresinde eğitimlerinin tamamlayan personele "Kazıcı-zemin delgi, delik delme ve sondaj makinesi operatörlük"' belgesi törenle verildi.

Kilis İl Özel İdaresi ile İpekyol Kalkınma Ajansı- 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında TRC/18/TD/0021 kod numaralı "Kilis İl Özel İdaresi'nin Teknik Personelinin "Donanım Kapasitelerinin Arttırılması" Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında "Kazıcı-zemin delgi, delik delme ve sondaj makinesi operatörlük"' kursu eğitimi verildi. Hazırlanan eğitim programına 20 kursiyerin katılım ile 60 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı "Kazıcı-zemin delgi, delik delme ve sondaj makinesi operatörlük"' belgesi almaya hak kazandı.

Proje kapsamında yapılan eğitim ile İl Özel İdaresi'nin kurumsal kapasitesi gelişirken, personellerin teknik donanımlarının arttırılması sağlanırken, başarılı olan personele İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu ve Proje Koordinatörü Öznur İsal tarafından sertifikaları verildi. - KİLİS