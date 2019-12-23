Eğitimine ara veren öğrenci akülü araç sağlanarak okuluna gidebilecek

23.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:22

Giresun'da, ortaokul öğrencisinin akülü araç ihtiyacı giderilerek yeniden okula gitmesi sağlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine, Espiye İlçesi Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencisi Caner Çelik için eğitimine devam edebilmesi için akülü araca ihtiyacının bulunduğu bilgisinin iletildiği belirtildi.

Dernek yönetiminin, talebin karşılanması için Giresun Emniyet Müdürlüğünden destek istediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, moral, motivasyonunun artırılması, sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer almaları amacı ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Almanya'da ikamet eden bir hayırsever vatandaşımızın katkılarıyla akülü tekerlekli sandalye temin edilmiştir."

Açıklamada, Giresun Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın, Çelik ve ailesini ziyaret ederek, aracın kendisine teslimini sağladığı aktarıldı.

Kaynak: AA