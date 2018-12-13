Eğitimin Nabzı 'BUBEX 2018'De Atıyor

Bursa'da sektörün temsilcilerini buluşturan 'BUBEX 2018 Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı'nın Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) fuar alanında gerçekleştirilen açılışını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Başkan Aktaş, törende yaptığı konuşmada, 2018 yılı içinde planlanan fuarlardan 9.'sunun gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu yıl dolu dolu fuarlar yaptık ve 9. fuardayız. İki fuarın da iki ayrı konusu vardı, toplamda 11 fuar gerçekleştirildi diyebiliriz. BUBEX 2018 Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı da bu yılın son fuarı olmasının yanı sıra eğitim sektörüne hareketlilik kazandıracak ve değer katacak" dedi.

"Eğitim olmazsa olmaz"

Başkan Aktaş, açıklamasında eğitimin değerine de vurgu yaparak, "Eğitim şart ve olmazsa olmaz. Geleceğimiz olan gençlerimiz, günümüzde çok güzel imkanlara sahipler. Ancak her koşulda eğitimin öneminin ve gerekliliğinin de bilincinde olmalıyız. Bizler değer üretmek, farkındalık oluşturmak zorundayız. Bursa'nın potansiyelinde kentteki eğitim kurumlarının performansı çok önemli. Teknoloji üretmeli, değer sağlamalıyız. Devlet veya özel farketmez. Her okul çok kıymetli. Bizler de katma değeri yüksek olan çalışmalar yapmalıyız. Fuarlar da bu noktada Bursa'nın turizmine ve ticaretine yön verecektir" diye konuştu.

Sektörün öncüleri bir arada

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker de Bursa'nın fuarcılıktaki potansiyeline ve bu yıl içinde yapılan çalışmaların yakaladığı ivmeye işaret etti. Eker, fuara devlet okullarının yoğun katılım sağladığını ve 80 civarında devlet okulunun stant açtığını söyleyerek, fuarda nitelikli okulların kendilerini tanıtmasını hedeflediklerini vurguladı. 100 civarında kurumun fuara katılım sağladığını anlatan Eker, 4 gün boyunca 10.00 ile 17.00 saatleri arasında halka açık olan fuarda; eğitim, çocuk gelişimi, havacılık, teknoloji okur yazarlığı gibi konularda da çeşitli seminerler ve konferanslar ile alanında uzman isimlerin katılacağı bir çalıştay yapılacağını söyledi. Eker, bando ve halk oyunları gösterilerinin de sergileneceği fuar süresince firmalar arası ikili iş görüşmelerinin de sektöre katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal da kentteki eğitim kurumlarını ve sektör temsilcilerini buluşturan fuarın Bursa'nın eğitim camiasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

BTSO Matbaa, Kırtasiye ve Ambalaj Ürünleri Komite Başkanı Fatih Güven ise fuarın Bursa'nın marka şehir hedefini destekleyen bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Aktaş stantları gezdi

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve protokol üyeleriyle birlikte fuarda stant açan firmaları ziyaret etti. Başkan Aktaş, firmalarla ilgili bilgiler aldığı fuarda öğrencilerle de sohbet etti.

Bursa'da, 4 gün boyunca 100'e yakın kurum ve firmanın kendisini tanıtacağı fuarda pazarlama faaliyetlerinin yanında ürün tanıtımı, pazar ve müşteri analizi, eğitim ve kırtasiye sektörünü kentte güçlendirme, akademi ve sektörün buluşması, sektörde kamunun yapması gerekenleri belirlemek, sektör sorunları ile ilgili karar alma ve bilgi paylaşımı hedefleniyor. Fuarda aynı zamanda özel ve devlet okulları, matbaa firmaları, dil kursları ve yayınevleri de yer alıyor.