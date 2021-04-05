Eğitimin fiyatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Mart 2021 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Mart 2021 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarını açıkladı. Samsun'da aylık bazda en yüksek artışın "eğitim" ana harcama grubunda gerçekleştiği, özel lise ücretlerinde de yüzde 11,12'lik artış yaşandığı belirtildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyat Endeksi Mart 2021 değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir açıklama yaptı.

Buna göre TÜFE mart ayında bir önceki aya göre değişim oranı Türkiye genelinde yüzde 1,08, TR83 Bölgesi'nde ise yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Mart 2021'de bölgede TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,30, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 17,57 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,33 oranında artış gerçekleşti.

TÜFE'de Mart 2021 döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgede aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,54 ile "eğitim" grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,85 ile "sağlık", yüzde 1,90 ile "çeşitli mal ve hizmetler" ve yüzde 1,49 ile "eğlence ve kültür" grubu izledi. Aylık bazda en az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,02 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 0,18 ile "haberleşme" ve yüzde 0,46 ile "ulaştırma" oldu.

Bölgede mart ayında fiyatı en çok artan ürünler, karnabahar yüzde 64,84, evcil hayvanlar için gıda harcamaları yüzde 28,89, sivri biber yüzde 27,43 ve özel lise ücreti yüzde 11,12 olurken, fiyatı en çok azalan ürünler, salatalık yüzde -15,70, kıvırcık yüzde -14,80 ve hırka (kadın için) yüzde -7,27 oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı