Eğitimin ardından iş sahibi olacaklar
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Eğitimin ardından iş sahibi olacaklar

Eğitimin ardından iş sahibi olacaklar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de personel sorunun çözümü ve meslek liselilerinin şartlarını iyileştirme projesi kapsamında iş garantili CNC Tezgah Operatörlüğü Kursu açıldı.

Denizli'de personel sorunun çözümü ve meslek liselilerinin şartlarını iyileştirme projesi kapsamında iş garantili CNC Tezgah Operatörlüğü Kursu açıldı.

Denizli'de Atatürk MTA Lisesi'nde Denizli'de Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD), tarafından; personel sorununun çözümü ve Meslek Liselerinin şartlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında talep edilen ve Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından iş garantili CNC Tezgah Operatörlüğü Kursu açıldı. Denizli Milletvekili Şahin Tin, İŞKUR Müdürü Fatih Işık, MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ve yönetim kurulu üyeleri kursa gelerek öğrencilerine ziyaretini geçekleştirdi. Burada öğrencilere başarılar dileyen Milletvekili Şahin Tin, ardından incelemelerde bulundu.

Kurs 19 Temmuz - 16 Aralık tarihleri arasında, haftalık 30 saat, toplam 600 saat olarak planlanırken, toplamda 26 kursiyer eğitim alıyor. - DENİZLİ

Eğitimin ardından iş sahibi olacaklar
Eğitimin ardından iş sahibi olacaklar
Eğitimin ardından iş sahibi olacaklar
Eğitimin ardından iş sahibi olacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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