Eğitimi yarıda kalınca Türkiye'deki öğrencilere burs vermeye başladı

Fransa'da yaşayan Ruken Karakurt, eğitimini tamamlayamayınca durumu elverişli olmayan öğrencilere burs vererek eğitimlerine destek olmaya başladı. Şu ana kadar 93 öğrenciye burs veren Karakurt, Türkiye'de 500 ila bin öğrenciye daha burs vermeyi hedefliyor.

Fransa'da yaşayan Ruken Karakurt, Türkiye'deki öğrencilere burs vererek eğitimlerine destek olmayı hedefliyor. Çeşitli nedenlerle eğitimine ara vermek zorunda kalan Karakurt, Türkiye'deki 93 üniversite öğrencisine burs veriyor. Türkiye'de burs verdiği öğrenci sayısını arttırmayı hedefleyen Karakurt, "İleride Türkiye'de 500 ile bin öğrenciye, Türkiye'nin dört bir köşesinde öğrencilere burs vermek var hedefimde" ifadelerini kullandı.

Başkent Paris'e bağlı Gonesse'de kurulan bir yardım derneğinin başkanlığını da yapan Ruken Karakurt, "Türkiye genelinde burs verdiğimiz 93 öğrencimiz bulunuyor. Destek olduğumuz öğrencilerimize, okulların yaz tatili haricinde her ay düzenli olarak burs gönderiyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle bu sene her şeye rağmen burs vermeye devam ettik. Sadece düzenlememizi iki ayda bir olarak yapmak durumunda kaldık" açıklamasını yaptı.

"Öğrencilere eğitim hayatları süresince destek olmayı seçtik"

"Öğrencilerimizi genelde üniversite kazanmış ancak maddi durumda zorlanan ailelerden seçiyoruz" diyen Karakurt, "Türkiye'nin dört bir köşesinde eğitim gören öğrencilerimiz var. Burs verdiğimiz öğrencileri bir yıllığına alıp, her yıl yeni öğrenci almak yerine, bu öğrencilere eğitim hayatları süresince destek olmayı seçtik. Yani üniversite öğrenimine başladığında verdiğimiz burs mezuniyete kadar devam ediyor. Burs verdiğimiz öğrenci tıp okuyorsa da kendisine eğitimi boyunca burs vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

Öğrencilere burs vermesinin çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Karakurt, "Çok özel bir yeri var. Ağabeyimin okuttuğu öğrenciler vardı. Benim de şahsi olarak burs verdiğim öğrenciler vardı. Ama bunu büyüterek daha fazla sayıda öğrenciye burs vermek benim için bir hayaldi. Her zaman bunu daha genişletmek istedim. Yardım derneğini kurmadan önce 10 öğrenciye destek oluyordum. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Doğru zamanı bekledim bunun için. İnsanlara yardım etmek istiyordum. Bunun en iyi yolunun da eğitimden geçtiğini, eğitimle bir öğrenciye yardım etmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm" diyerek hayalini gerçekleştirdiğini anlattı.

Verdikleri burs ile eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin olduğunu da anlatan Karakurt, "Kardeş olan iki öğrencim vardı, ikisi de tıp okuyordu. Birisi diş hekimliği öğrenimine devam ediyor. Diğeri okulunu bitirdi doktor olarak mezun oldu. Burs verdiğimiz 6 öğrencimiz mezun oldu. Mezun olan öğrencilerimizin yerine, burs vereceğimiz yeni öğrencileri kabul ediyoruz. Bütçemize göre her sene mezun olan öğrencilerimizin dışında 5 veya 10 öğrenciyi fazladan himayemize alıp burs veriyoruz. Hayalim daha çok öğrenciye ulaşıp burs vermek, örneğin 500 veya bin öğrenciye. inanıyorum olacağına. Türkiye haritası üzerinde her köşede okuyan burs verdiğimiz öğrencimiz olsun istiyorum" açıklamasını yaptı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı