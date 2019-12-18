18.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:32

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 yılı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanan "Şaphane İlçesi Kendin Yap Atölyesi Projesi" açılış toplantısı, Şaphane Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Proje açılış toplantısına Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, siyasi parti ilçe başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün proje sahibi olduğu, Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının proje ortağı, Kaymakamlık ve Şaphane Belediyesi'nin iştirakçi olarak katılım sağladığı projenin Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulunda 15 aylık süre içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.



Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz projenin hazırlanma ve gerçekleştirilme süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Projeyle ilgili sunumlar yapıldı.



Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamda, " Proje öğrencilerimize fırsat eşitliği sunuyor. Bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayaktır. Projenin her aşamasında katkı ve desteklerimiz devam edecek.ilçemize hayırlı olsun" dedi.



"Eğitime yapılan yatırım, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan yatırımdır" diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, "



İlçemizdeki 6-14 yaş çocuklarımızın faydalanabileceği robotik kodlama atölyesi ile çocuklarımıza 21. yüzyıl dijital becerilerine ek olarak üretkenlik, girişimcilik, takım çalışması, proje tabanlı düşünme yetenekleri kazandırılması amaçlanmaktadır. 30 Ocak 2019 tarihinde 10 Milyon TL bütçe ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından çağrısı yapılan Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programına (YENEP) TR33 bölgesinde bulunan 4 il ve 60 ilçe başvuruda bulunmuştu. Projemiz, oluşturduğumuz proje ekibi tarafından hazırlanarak ajansa sunulmuş ve 31 Temmuz 2019 tarihinde 60 proje arasından ilk 34 proje arasına girerek desteklenmeye hak kazanmıştır" ifadelerini kullandı.



Müdür Koz, "Projemizin hazırlık, başvuru ve kabul edilme aşamasında bizlere desteklerini esirgemeyen Şaphane Kaymakamlığına, Şaphane Belediyesine, Şaphane Meslek Yüksek Okulumuza, Gediz ticaret ve Sanayi Odası'na, Proje ekibimize ve ismini zikretmeyi unuttuğum herkese teşekkür ederim. Projemiz 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan sözleşme imza toplantısı ile başlamıştır. Öğrencilerimize yeni nesil eğitim araçlarını öğretecek, dijital dönüşümü hızlandıracak ve sürdürülebilir iş gücünü ileriye dönük sağlayacak olan "Şaphane İlçesi Kendin Yap" atölyesinin tanıtım toplantısının hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA