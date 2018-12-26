Eğitime ve Ulaşıma Kar Engeli

Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün gece başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kent merkezinde ulaşım durma noktasına geldi. Simav Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından güvenli geçiş çalışmaları için yoğun mesai yapılırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları yaptı. Çarşı esnafları da zincirsiz araçlara yardımda bulundu.

Yukarı çarşı esnaflarından Ömür Ataklı "Esnaf komşularımız kışa hazırlıksız yakalandılar, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Araçlarda kar lastiği olmadığından, arabalar burada kalıyor" dedi. Şehir merkezinde kar kalınlığının 15 santimetre olduğunu belirten Ataklı, Dağlık kesimlerde yarım metreye ulaştığını ifade etti.

Simav Kaymakamlığı tarafından bir duyuru yapılarak, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçedeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA