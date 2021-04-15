Eğitime sportif destek

Eğitime sportif destek Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor salonu bulunmayan 10 okulda yaptığı düzenlemelerle toplamda bin 268 metrekarelik spor alanı oluşturdu.

Eğitime sportif destek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor salonu bulunmayan 10 okulda yaptığı düzenlemelerle toplamda bin 268 metrekarelik spor alanı oluşturdu.

Bursa'da sporu yaygınlaştırmak, 7'den 70'e herkesin spor aktiviteleriyle ilgilenmesini sağlanmak hedefiyle bir taraftan spor tesisi sayısını artırmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan spor salonu bulunmayan okullara ise özel spor alanları kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 6 ilçedeki toplam 10 okul modern spor alanlarına kavuştu.

Proje kapsamında Yıldırım Yiğitler Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Yıldırım Karapınar İmam Hatip Ortaokulu, Yıldırım Şehit Harun Arvas Ortaokulu, Osmangazi Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu, Osmangazi Şehit Murat Atsen İlkokulu, Osmangazi Mehmet Aker İlkokulu, Nilüfer Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu, Yenişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu, Gürsu Şehit Sefa Uzun İlkokulu ve Orhaneli Şehit İbrahim Gür Ortaokulu'na ortalama 100'er metrekarelik spor aktivite alanı kazandırıldı.

Toplamda 250 saat süren çalışma ile bin 268 metrekare tatami minder döşemesi yapılırken, 30 galon boya kullanılarak ortalama bin 500 metrekare alan boyaması gerçekleştirildi. Alanların spor yapılabilmeye uygun hale getirilmesi çalışmalarının yanında ihtilaçlar doğrultusunda söz konusu okullara spor malzemeleri de verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu'nu ziyaret ederek, adeta bir spor salonuna dönüştürülen spor aktivite alanını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan alanda spor yapan öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, öğrencilere başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak kalması ve zamanlarını daha sağlıklı etkinliklerde değerlendirmeleri için sürekli farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize farklı imkanlar sunmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 6 ilçede belirlediği 10 okulda güzel bir proje uygulandı. Belirlenen okullarımızda ortalama 100 metrekarelik spor aktivite alanları oluşturuldu. Gerçekleştirilen bu proje ile sadece okul saatlerinde ortalama 5 bin öğrencinin ve dolaylı olarak 10 bin çocuğumuzun spor aktivitesi yapması sağlanmış olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı